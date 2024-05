A ogni età il suo resort: la mappa di Club Med

I Millennial e i Gen Z non vogliono rinunciare alla qualità, ma cercano le soluzioni migliori per contenere i costi, mentre invece la Gen X, che fa da ponte tra tradizione e modernità, si rivela più incline a ricercare il giusto equilibrio tra vacanze di relax familiare e avventura. Poi ci sono i Baby Boomer, amanti della vacanza culturale, per i quali la storia diventa il filo conduttore del viaggio. Analizzando i propri dati interni Club Med ha individuato i resort più amati dalle diverse fasce d’età di italiani.

Per i più giovani

Ad attirare le generazioni più giovani sono i resort per soli adulti, che possano ospitare coppie alla ricerca di avventure e benessere e soprattutto gruppi di amici. Club Med Turkoise, sulle isole Turks & Caicos, si trova in una delle migliori destinazioni subacquee del mondo e permette di svolgere sessioni di snorkeling, immersioni o attività acquatiche come vela, kayak o stand up paddle, oltre a propone per le serate in compagnia musica dal vivo, aperitivi sulla spiaggia, spettacoli e festeggiamenti tutte le sere.



Famiglie alle Maldive

Alla Gen X in cerca di relax per tutta la famiglia Club Med dedica, invece, il Club Med Kani alle Maldive, il resort più venduto nel 2023, fatto su misura famiglie e per bimbi dai 6 mesi compiuti in su, che offre attività divertenti e originali per ogni età.

Infine ai Baby Boomer l’operatore consiglia il suo resort di Cefalù, l’unico Exclusive Collection del Mediterraneo, arroccato su un promontorio a picco sul mare, nel cuore delle Madonie, patrimonio Unesco, con una vista mozzafiato sulla baia di Cefalù. Quest’ultima racconta la propria storia attraverso la cattedrale normanna e i mosaici bizantini del castello che torreggia sulla costa, regalando ai turisti escursioni uniche e una vera e propria immersione nella sicilianità.

Il successo della montagna

Ma c’è qualcosa che mette tutti d’accordo: la montagna, sia in inverno che in estate. Con Club Med la montagna si rivela essere una delle destinazioni preferite da ogni fascia d’età anche per via della vicinanza con l’Italia. Con 14 resort vista arco alpino, direttamente sulle piste, Club Med offre non solo il meglio della neve, ma anche la maniera più semplice per raggiungerla grazie ai trasferimenti inclusi nel pacchetto, se si acquista il volo con Club Med, con gli aeroporti di Torino, Ginevra e Lione e i Resort.

Sulle Alpi italiane in inverno Pragelato Sestriere, a 1 ora e 45 da Torino, e sulle Alpi svizzere Saint Moritz, a 3 ore dall’aeroporto di Zurigo o a 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Saint Moritz, sono stati i resort più apprezzati nel 2023 dai clienti italiani, con l’offerta neve Premium All Inclusive di Club Med che garantisce, tra i tanti servizi, anche lezioni di sci e snowboard e lo skipass.

Per l’estate, invece, Club Med Val d’Isère è un resort intimo e chic dove regna la privacy, e sembra essere la scelta migliore per le famiglie che amano la natura e per gli appassionati di e-bike e ciclismo.