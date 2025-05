Sono stati gli animatori i protagonisti della nuova edizione dell’Academy Veratour, l’appuntamento - da poco conclusosi - che in primavera riunisce in Toscana un team di oltre 300 persone, ragazze e ragazzi di tutte le età, insieme ai referenti delle agenzie partner per un corso di formazione intensivo in vista della stagione estiva.

“Oggi i nostri clienti sono sempre più esigenti, sono abituati ai nostri standard qualitativi e si aspettano molto dalla stagione estiva. Noi siamo pronti a fare del nostro meglio per rispondere a questa richiesta - spiega Simone Cacciotti, Operation Manager Villaggi Veraclub -. Durante questi incontri vogliamo rafforzare lo spirito di gruppo e trasmettere la cifra distintiva dei Veraclub, la capacità di costruire un’atmosfera unica in ogni villaggio. Elemento che solo le persone possono dare”.

Sono oltre 700 le persone che ogni anno lavorano nelle oltre 50 strutture Veratour nel mondo e l’obiettivo dell’Academy è di trasferire a tutte le risorse che si preparano a raggiungere i Veraclub la filosofia Veratour nell’accoglienza: la cura verso il cliente, l’attenzione ai dettagli, la dedizione, la costante ricerca della massima qualità.

Animatori protagonisti

Oltre 270 ragazze e ragazzi hanno seguito le lezioni generali per il corso di animatori, per poi passare alle specializzazioni: responsabile, capo villaggio, miniclub, sport e così via. Spazio anche per circa 30 assistenti che, in villaggio, si dovranno occupare del benessere degli ospiti a 360° ed essere pronti a gestire tutte le richieste. Tutti indistintamente hanno seguito i corsi di sicurezza sul lavoro e di rapporto con il cliente.

La novità più importante di quest’anno è stata nelle coreografie ideate da Elisabetta Maddalena (coordinatrice servizi di intrattenimento Veratour) con la collaborazione di Federico Patrizi, tra i primi volti della storia del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, oggi direttore artistico e coreografo per produzioni musicali, televisive e cinematografiche. Sono stati scritti e allestiti i nuovi spettacoli che trovano nella canzone d’autore italiana la loro principale ispirazione, dal tributo a Canzonissima a quello a Vasco Rossi.