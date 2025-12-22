Adalte chiude l’anno con prenotazioni triplicate e lancia nuove partnership

Grazie all’espansione globale e al successo dei pacchetti, Adalte chiude un 2025 triplicando le prenotazioni. L'azienda condivide, in una nota alla stampa, di aver registrato un aumento a 3 cifre nel numero di booking e di aver raggiunto un fatturato che è quasi triplicato rispetto all'anno precedente.

Secondo l’analisi dell’azienda, il successo è stato trainato in modo significativo dall’ottima accoglienza, da parte dei tour operator, dei pacchetti ‘city break’. Questi prodotti sono stati apprezzati, in particolare negli Stati Uniti, “grazie alla loro economicità, al giusto mix di servizi e alla centralità degli hotel selezionati”.

“Siamo entusiasti dell’anno che si sta concludendo, perché testimonia sia il valore che l’attrattiva delle soluzioni di viaggio che, in collaborazione con i nostri Dmc, abbiamo iniziato a distribuire. Il mercato ha reagito positivamente di fronte ad un servizio semplice, facile da prenotare e al contempo di qualità”, sottolinea Davide Galleri, ceo di Adalte.

“Il fatto che l’incremento di fatturato sia rimasto praticamente in linea rispetto a quello delle prenotazioni, in un anno in cui abbiamo venduto molti pacchetti di pochi giorni, noti per la loro accessibilità, è il vero dato da sottolineare”, prosegue Galleri, “Il nostro reparto di prodotto nell’arco degli ultimi due anni ha infatti coordinato la messa in vendita anche di servizi privati e tour combinati, inclusivi dei voli interni o di estensione mare – in alcuni casi, che hanno giocato un ruolo importante nel mantenimento della spesa media di ciascuna pratica, sempre sopra i 2.500 euro”.

La crescita di utenti e di fornitori

La piattaforma è cresciuta anche rispetto al numero degli utenti collegati, in tutto il mondo, con un incremento di oltre il 70%. Gli utenti attivi, inoltre, risultano essere più del doppio rispetto al 2024 a livello globale. Per quanto riguarda i fornitori, il parterre di Adalte rimane un punto di forza e si è ampliato con un aumento del 10% nel suo numero totale.

Mentre condivide i dati di fine anno, l’azienda già pensa al futuro: tra la fine di dicembre 2025 e gennaio 2026, prevede l'integrazione di quattro nuovi fornitori di alto livello. Queste partnership strategiche riguarderanno destinazioni considerate cruciali per la crescita nel 2026 e 2027: Stati Uniti, Nord Europa, Giappone e Sudafrica.

“Se stiamo crescendo così tanto e ci stiamo espandendo è comunque merito della collaborazione di tutti i nostri partner, sia ricettivi che distributori. È anche grazie ai loro suggerimenti, alla loro esperienza e alla loro professionalità se oggi è finalmente possibile prenotare con facilità un catalogo prodotti così vasto, unico ed esaustivo”, conclude Galleri.