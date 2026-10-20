Adalte e Facilitatrip, bilancio positivo a un anno dall’integrazione

A distanza di un anno dall’attivazione del primo collegamento, le software house Adalte e Facilitatrip stendono un bilancio positivo dell’avvenuta integrazione. Da una parte, Adalte mette a disposizione degli operatori una piattaforma flessibile dedicata alla distribuzione e alla gestione dinamica di circuiti e pacchetti turistici, che consente a tour operator di creare e aggiornare offerte in tempo reale. Dall’altra, Facilitatrip integra una soluzione per gestire i processi di prenotazione e semplificare le attività amministrative, permettendo, inoltre, di creare itinerari personalizzati su misura e multi-destinazione. L’obiettivo di Facilitatrip è quello di permettere agli operatori di progettare, prenotare e fornire preventivi per itinerari complessi nel modo più rapido possibile, tutto in un unico sistema.

L’integrazione tra le due soluzioni combina i rispettivi punti di forza in un ecosistema digitale completo. Le informazioni gestite tramite Adalte possono essere trasferite in modo rapido e coerente all’interno dei flussi operativi di Facilitatrip, eliminando duplicazioni di dati e riducendo il rischio di errori manuali.

A sottolineare l’importanza strategica della partnership è Davide Galleri, ceo Adalte, che, in una nota alla stampa, spiega: “Gli operatori e in particolare i product manager richiedono, oggi, velocità, personalizzazione e massima precisione; i tour operator partner necessitano di flessibilità per poter creare itinerari complessi e su misura, partendo da prodotti specifici e aggiungendo quel quid in più che permette di soddisfare le esigenze individuali di ogni viaggiatore, se da un lato Adalte fornisce proposte di tour multi-day di altissima qualità grazie ai dmc, dall’altro Facilitatrip colma il gap tra il tradizionale ‘preventivo manuale’ e i moderni pacchetti dinamici, consentendo agli operatori di fare entrambe le cose senza perdita di tempo”.

Il parere degli operatori

Luca Prandini, direttore Prodotto Interno Gattinoni Travel, sottolinea: “Per un gruppo come Gattinoni, che opera quotidianamente su prodotti, esigenze e modalità di viaggio molto diversificate tra loro, il fatto di poter contare su strumenti capaci di dialogare e integrarsi in modo efficace significa, innanzitutto, guadagnare tempo e qualità nel lavoro. L’integrazione tra Adalte e Facilitatrip si muove nella direzione che il mercato necessita, cioè rendere la tecnologia un vero fattore trainante del lavoro degli operatori, senza complicare i processi. La chance di disporre di contenuti, disponibilità e soluzioni di viaggio che confluiscono in un flusso operativo più fluido consente ai nostri professionisti di focalizzarsi maggiormente sulla costruzione del viaggio e sulla relazione con il cliente. È questo, a nostro parere, il valore concreto della digitalizzazione applicata al turismo: non sostituire l’esperienza dell’operatore, ma mettergli a disposizione strumenti sempre più efficienti per valorizzarla”.