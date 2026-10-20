Adami, Volonline: “Con Expirium offriamo qualcosa di diverso”

È giunta l’ora di “offrire qualcosa di diverso sul mercato permette di spostare il livello del prodotto con dettagli unici e il prezzo non è più determinante”. Questa la ratio di Luca Adami, cmo cso e general manager digital business unit di Volonline, a sostegno del lancio di Expirium, nuovo brand vocato al tour operating tailor made

Il marchio, spiega Adami, “costruisce prodotti internamente con abbinamenti di esperienze e tour totalmente b2b con obiettivo b2b2c”. Un passo reso possibile dal consolidamento del prodotto aereo e alberghiero, “un modello di filiera verticale scalabile e digitalizzato vincente - continua Adami -, che ha dimostrato resilienza attraverso diversificazione di prodotto e internazionalizzazione del business e che ha fatto ripartire a doppia cifra il gruppo con un +15% complessivo, completando il giro d’affari del 2025”.