Dopo il debutto in Namibia, African Explorer annuncia altre novità per la linea di prodotto AfricaInsieme. Nel 2027 infatti il tour operator porterà il format anche in Sudafrica, Kenya, Tanzania e Madagascar, con partenze distribuite tra marzo e settembre. La formula rimane invariata: piccoli gruppi, un accompagnatore che parte dall’Italia e che, a destinazione, lavora insieme alle guide locali.

Le mete in calendario

Ad aprire il calendario delle nuove mete sarà il Kenya, con partenze il 4 marzo e il 31 maggio . Il viaggio, di 9 giorni e 6 notti, attraversa il Masai Mara, i laghi della Rift Valley e l’Amboseli, ai piedi del Kilimanjaro. Ad accompagnare il gruppo sarà Carlo Dagradi, etologo e fotografo naturalista: la sua conoscenza della fauna aggiunge un punto di vista preciso ai safari, svolti con guide locali a bordo di veicoli 4x4.

In Tanzania, le partenze del 23 marzo e del 14 giugno seguono un itinerario di 9 giorni e 6 notti nei parchi del Nord: dal Lago Manyara al Serengeti, fino al cratere di Ngorongoro e al Tarangire. Il Sudafrica entra nella linea con due partenze, il 10 maggio e il 7 giugno . In 10 giorni e 7 notti, l’itinerario unisce i safari in riserva privata, la Panorama Route e Città del Capo, con l’escursione al Capo di Buona Speranza. L’accompagnatore dall’Italia sarà Roberto Paone, guida e tour leader con formazione sul campo in Sudafrica; durante il viaggio saranno presenti anche guide locali di lingua italiana.

Altra novità della programmazione è il Madagascar, proposto attraverso un viaggio di più lunga durata: partenza il 13 agosto , 17 giorni e 14 notti, con Carlo Dagradi. Il percorso attraversa ambienti molto diversi, dai baobab di Morondava alla foresta di Ranomafana, dai paesaggi dell’Isalo fino alla costa sudoccidentale. Resta in programma anche la Namibia: le partenze 2027 sono fissate per il 17 maggio e il 21 giugno .

La formula comprende voli e assicurazione, senza cassa comune. Il contatto con il gruppo inizia già prima della partenza: a due settimane dal viaggio viene attivato un canale WhatsApp con l’accompagnatore, per le informazioni pratiche e per permettere ai partecipanti di conoscersi.

La nuova formula Namibia Smart