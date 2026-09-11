Si chiama AfricaInsieme il nuovo format lanciato da African Explorer per viaggi in piccoli gruppi.

Il debutto è previsto con un primo tour in Namibia il prossimo 26 ottobre, con un numero di partecipanti compreso tra 6 e 15.

“È il primo esempio concreto di una formula che African Explorer ha costruito intorno a un elemento preciso: la figura dell’accompagnatore - si legge in una nota del tour operator -. Non soltanto un riferimento organizzativo durante il viaggio, ma una persona scelta per la propria conoscenza e capacità di interpretazione dell’Africa, all’interno di un bacino di profili che comprende antropologi, fotografi naturalisti, biologi, guide e scrittori di viaggio”.

L’accompagnatore parte con il gruppo dall’Italia e, durante l’itinerario, lavora al fianco delle guide locali.

Il format è stato progettato pensando soprattutto a un pubblico tra i 35 e i 60 anni e si rivolge anche ai viaggiatori che di norma prenotano individualmente.

AfricaInsieme viene lanciato a poca distanza da African Journey. I due format finiscono così per occupare due estremi della stessa offerta: da una parte il viaggio che prende forma intorno a una singola persona; dall’altra quello che nasce proprio dalla scelta di condividere l’esperienza con altri.

“Sono prodotti molto diversi, ed è proprio questo l’aspetto che ci interessa – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer – dopo oltre cinquant’anni in Africa, il nostro lavoro non consiste nel trovare una formula valida per tutti, ma nel continuare a capire perché le persone partono, cosa cercano e come possiamo costruire il viaggio più adatto a ciascuna di queste esigenze.”