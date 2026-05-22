Si chiama ‘Viaggia Easy’ e sarà in vigore fino al 31 luglio l’iniziativa di Alidays per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori in un panorama caratterizzato da forte incertezza, le cui variabili influenzano le prenotazioni per il medio e lungo raggio. Una formula, quella del tour operator, che si basa su due pilastri commerciali immediati: la conferma della pratica con un acconto di soli 100 euro per persona e la possibilità di cancellare il viaggio senza dover fornire alcuna motivazione prima della scadenza delle penali, che vengono indicate chiaramente già in fase di preventivo.

“L’attuale scenario internazionale - commenta Daniele Catania, direttore commerciale di Alidays - impone alle imprese del turismo di trasformare la flessibilità da semplice opzione a vero e proprio pilastro commerciale. Con questa iniziativa non abbiamo voluto lanciare una semplice campagna tattica, ma strutturare uno strumento di vendita solido, capace di dare respiro al business dei nostri partner agenziali”.

L’obiettivo di ‘Viaggia Easy’ è, dunque, permettere alle agenzie di disinnescare la prudenza legata al contesto attuale, consentendo loro la conferma delle pratiche con un impegno economico contenuto e la possibilità di cambiare idea. Si concentra sul segmento tailor made stanziali, come ad esempio metropoli statunitensi, l’Oceano Indiano e l’Egitto. “Sostenere il medio e lungo raggio oggi - aggiunge Catania - significa rimuovere quegli elementi di attrito che rallentano le prenotazioni, permettendo ai consulenti di viaggio di operare con tutele certe e di offrire al mercato risposte tempestive, sicure e adeguate al clima di generale cautela”.