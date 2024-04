Alpitour World punta sulle risorse umane

Alpitour World in prima linea per migliorare trattamento e benefit delle risorse umane. Il gruppo ha predisposto un piano welfare, un nuovo contratto integrativo aziendale e una campagna di employer branding per valorizzare i talenti. Quest’ultimo progetto è frutto della riflessione sui valori che caratterizzano il gruppo turistico come luogo di lavoro: innovazione e attenzione al cliente, responsabilità sociale e relazioni tra le persone.

“La valorizzazione della persona in Alpitour - ha spiegato ad Askanews Christian Catiello, direttore organizzazione di Alpitour World - si concretizza attraverso un ascolto continuo per far sentire unica quella persona all’interno di un team. Crediamo fortemente che i risultati positivi dell’ultimo anno siano anche e soprattutto frutto di una nuova concezione della persona all’interno del sistema Alpitour. Questo passa attraverso un ascolto assiduo dei feedback, una comunicazione sempre più efficace, un investimento sui momenti di condivisione degli obiettivi e dei momenti di team building”.

“Nel contratto integrativo aziendale da poco stipulato abbiamo cercato di introdurre nuove misure legate alla possibilità di riduzione del lavoro per motivi ed esigenze particolari, creato una banca ore solidale, aggiunto possibilità di permesso per studi o per formazione”.

Il contratto integrativo aziendale prevede inoltre misure a sostegno delle pari opportunità e tutele di genere, oltre a strumenti per il contrasto di abusi, molestie e violenza e di sostegno a chi ne è soggetto. “Credo che la base di tutto sia una nuova cultura, una nuova sensibilità”.

A fronte dei buoni risultati del 2023, inoltre, Alpitour World ha deciso di erogare a tutti i dipendenti un premio di risultato.

Il gruppo sta anche lavorando in modo significativo sulla transizione digitale. “La tecnologia - ha concluso Christian Catiello - è sicuramente uno degli asset più importanti sui quali l’azienda sta investendo negli ultimi anni. Solo per dare un numero, dal 2019 ad oggi, lo staff IT è cresciuto del 120%. La nuova dimensione tecnologica è un aspetto fondamentale per far sì che il percorso continui in maniera sempre più spedita e profittevole”.