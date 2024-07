L’impero di Gianluigi Aponte continua a crescere. E’ di queste ore la notizia dell’accordo per la cessione del Secolo XIX, che passa dal gruppo Gedi a Msc. A marzo era stata data la notizia dell’intesa preliminare. E ora il quotidiano genovese diventerà di proprietà del colosso svizzero di Gianluigi Aponte. La notizia in un comunicato congiunto tra le due società.

“Il gruppo Gedi e il Gruppo Msc - scrivono le due società in un comunicato riportato dai Rainews- comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione de Il Secolo XIX a Blue Media, società interamente controllata dal gruppo Msc. La cessione comprende anche le testate collegate Il Secolo XIX del Lunedì, The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Giornale del Ponente Ligure, l’Automazione Navale e Tecnologie per il Mare & Trasporti nonché le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative a Il Secolo XIX. Il perfezionamento della cessione del ramo editoriale e digitale è previsto possa avvenire entro il mese di settembre 2024, mentre il perfezionamento della cessione del ramo pubblicitario è atteso entro il 2025. Tali cessioni sono subordinate all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo e, con riferimento al ramo editoriale, anche all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari”.