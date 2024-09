Aprirà alla fine del 2025 Royal Beach Club Paradise Island, l’isola privata ‘green’ di Royal Caribbean

Aprirà alla fine del 2025 Royal Beach Club Paradise Island, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas. Un progetto che, oltre a promettere un’esperienza unica agli ospiti delle navi della compagnia, guarda alla sostenibilità e che perciò vede il coinvolgimento di due prestigiosi studi specializzati nella progettazione ‘green’: ArchVenture Company Ltd., studio di architettura basato a Nassau; e Stantec, studio di design.

Sull’isola privata sarà infatti prestata grande attenzione verso l’ambiente. Il progetto, anticipa TravelDailyNews, prevede in quest’ottica il trattamento delle acque reflue, lo smaltimento sostenibile dei rifiuti senza l’impiego di discariche, la produzione di energia rinnovabile e la salvaguardia dell’habitat naturale.

Philip Simon Jr., presidente e direttore generale di Royal Beach Club e Royal Caribbean International Bahamas, spiega: “L’approccio progettuale di ArchVenture è profondamente radicato nel patrimonio culturale della comunità delle Bahamas, mentre Stantec lavorerà per incorporare funzionalità sostenibili e la collaborazione con entrambe si tradurrà in un’esperienza in cui il vero fascino delle Bahamas risplende insieme a un supporto infrastrutturale e ingegneristico di prim’ordine”.