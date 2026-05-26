“Negli ultimi anni i viaggiatori hanno acquisito una consapevolezza diversa; temi come cancellazioni, modifiche operative, tensioni geopolitiche o problematiche legate ai trasporti hanno reso sempre più importante poter contare su organizzazioni strutturate e su interlocutori professionali in grado di assistere il cliente in ogni fase del viaggio”.

Così Astoi Confindustria Viaggi commenta lo spot ‘Viaggio organizzato. Vacanza assicurata’ annunciato dal Mitur alla fine della scorsa settimana.

“Riteniamo particolarmente importante e significativo che il Ministero del Turismo abbia scelto di promuovere una campagna nazionale a sostegno del turismo organizzato - aggiunge l’associazione dei tour operator -. La campagna fotografa con lucidità un cambiamento ormai evidente: oggi il valore del viaggio non si misura soltanto dalla scelta della destinazione, ma anche dalla capacità di gestire complessità, cambiamenti imprevedibili e repentini”.

Astoi si sofferma anche sulle garanzie offerte dagli operatori e dal turismo organizzato per i viaggiatori: “L’offerta dei tour operator rappresenta oggi un sistema di competenze, assistenza e garanzie che consente ai viaggiatori di affrontare con maggiore serenità anche contesti più complessi e fluidi. È un passaggio importante anche sotto il profilo culturale, perché contribuisce a rafforzare nel consumatore la consapevolezza del valore professionale della filiera del turismo organizzato”.