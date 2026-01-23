Ávoris, accordo con Tap per crescere in America Latina

Ávoris allunga sull’America Latina. Attraverso la sua compagnia aerea Iberojet, il Gruppo spagnolo ha siglato a Fitur un accordo con Tap per accrescere la sua presenza nel mercato sudamericano e potenziare la connettività dai principali hub della Spagna.

L’intesa prevede, infatti, lo sviluppo di soluzioni di interlinea e di codeshare tra i due vettori, con l’obiettivo di ampliare le opzioni di collegamento per i viaggiatori e ottimizzare l’efficienza della rete complessiva. Contestualmente, Tap fornirà a Iberojet supporto operativo e nella manutenzione, rafforzando così la collaborazione anche sul piano tecnico.

I vettori - riporta Preferente - collaboreranno inoltre all’analisi e allo sviluppo di rotte in grado di estendere la connettività da Madrid e Barcellona verso i mercati considerati strategici dal Gruppo, per agevolare l’integrazione tra connettività aerea e prodotto turistico, al fine di arricchire la proposta complessiva rivolta al viaggiatore.

Commentando l’accordo, il presidente esecutivo di Ávoris, Vicente Fenollar, ha spiegato: “Uniamo capacità complementari per offrire maggiore connettività, una più elevata efficienza operativa e una proposta di valore più solida per clienti e partner, con l’America Latina come asse prioritario. La collaborazione in ambiti quali il supporto operativo, l’analisi di nuove rotte e le sinergie di rete ci consentirà di valorizzare la nostra esperienza tecnica e di avere una solida presenza in America Latina, ampliando al contempo le opportunità per i passeggeri”.