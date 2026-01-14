Sono 11 le regioni italiane che saranno ospitate dallo stand Enit a Fitur, la cui 46esima edizione si terrà a Madrid dal 21 al 25 gennaio, nel centro fieristico Ifema. Le regioni presenti saranno Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Veneto, nonché i comuni di Genova e Napoli, la Repubblica di San Marino, ma ci saranno anche Ita Airways e numerose aziende turistiche e tour operator.

Mercoledì 21 gennaio l’inaugurazione ufficiale dello stand avverrà alle 12,30, con la partecipazione dell’ambasciatore italiano Giuseppe Buccino Grimaldi, della presidente di Enit Alessandra Priante e del consigliere dell’ente turistico, Augusto Sartori.

Il programma di attività per i visitatori professionali include showcooking, degustazioni e presentazioni regione per regione. “Fitur 2026 - informa Enit in una nota riportata da Ansa - rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare da vicino le eccellenze italiane e consolidare il posizionamento del Paese come una delle mete più richieste al mondo”.

Tra gli eventi previsti allo stand Enit una presentazione della Sardegna con una degustazione, una della Calabria con showcooking e giovedì 22 gennaio una masterclass per imparare a preparare il pesto ligure, con degustazione di prodotti tipici. Anche Veneto ed Emilia Romagna presenteranno la propria offerta durante i giorni della fiera.

L’edizione 2026 di Fitur potrà contare su oltre 10mila aziende di 161 Paesi rappresentati, 967 espositori e 255mila visitatori attesi e avrà il Messico come Paese associato.