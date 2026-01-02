Italia prima in Europa per tasso di occupazione nelle strutture ricettive durante le vacanze invernali. Il dato è stato comunicato dall’Enit, che evidenzia anche la crescita del 47% dei tour operator stranieri nelle vendite per le destinazione del Belpaese. Ulteriore dato: fino al 6 gennaio il tasso di saturazione delle strutture ricettive sfiora il 50%.

“Per le festività natalizie 2025-26 - si legge nella nota di Enit -, le vendite per la destinazione Italia aumentano nel 46,8% dei casi, fino al 50% nei Paesi UE. Crescono anche i viaggi long-haul verso le nostre mete, per il 43,8% degli operatori, trainati da Stati Uniti, Canada, Messico e mercati asiatici”.

Per quanto riguarda le mete, tra le più richieste ci sono Roma, Firenze, Venezia, le Dolomiti, Napoli, Matera e Assisi. Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Trento e Bolzano registrano inoltre tassi di prenotazione sopra la media.

Il successo dell’Italia

“I primi dati del 2026 ci fanno iniziare l’anno con un sorriso - afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. e ci restituiscono l’immagine di un’Italia che continua ad attrarre l’attenzione del mondo. La chiusura dell’anno, che conferma come l’Italia si posizioni al di sopra della media europea, ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre di più. Un doveroso ringraziamento va agli imprenditori e ai lavoratori del settore, il cui contributo è fondamentale per rendere la nostra nazione sempre più attrattiva, accogliente e competitiva”.

Tra i pacchetti maggiormente richiesti dai turisti stranieri, come mette in luce il Monitoraggio Enit, ci sono quelli artistico-culturali, seguiti da quelli montagna e ski. Sempre molto richiesta l’enogastronomia, oltre al turismo religioso.

“I dati sono eloquenti - Ivana Jelinic, ad Enit Spa -, la destinazione Italia piace e continua a crescere. Arrivano visitatori da Paesi a noi vicini, ma aumentano di gran lunga anche turisti provenienti da nazioni quali Usa, Canada, Australia o da tutto il mercato asiatico. Le motivazioni per cui l’Italia è scelta per trascorrere le vacanze dagli stranieri sono molteplici: arte, cultura, mare, montagna, clima mite, enogastronomia, lusso e molto altro, a testimonianza dell’offerta unica che il nostro Paese è in grado di offrire”.