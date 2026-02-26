La piattaforma cozycozy ha registrato 6 milioni di visitatori italiani nel 2025

Nel 2025 oltre 6 milioni di italiani hanno utilizzato cozycozy per confrontare le soluzioni di alloggio per le proprie vacanze, rendendo l’Italia il terzo mercato globale per la piattaforma. Un dato che conferma la crescente attenzione dei viaggiatori verso strumenti capaci di garantire trasparenza, comparazione immediata e chiarezza sui prezzi finali.

La distribuzione geografica degli utenti italiani evidenzia una prevalenza del Nord, che rappresenta il 54% del traffico nazionale, seguito dal Centro con il 21% e dal Sud e Isole con il 25%.

Fondata nel 2019, cozycozy si definisce il primo motore di ricerca al mondo interamente dedicato al confronto imparziale di tutte le tipologie di alloggio disponibili online. La piattaforma non gestisce direttamente prenotazioni né transazioni, ma attraverso un’unica ricerca, il sistema interroga in tempo reale decine di siti specializzati (tra cui Booking.com, Airbnb, Expedia, Homestay e Agriturismo.it) consentendo di confrontare oltre 20 milioni di strutture in più di 200 Paesi, con prezzi sempre comprensivi di spese e tasse.

Presente in 50 Paesi e disponibile in 20 lingue, cozycozy permette, inoltre, di consultare e confrontare un’ampia e variegata gamma di soluzioni di alloggio: camere d’hotel, appartamenti e case vacanza, barche, posti letto in ostelli, sistemazioni atipiche come tipì o yurte, oltre a soluzioni tradizionali quali agriturismi, chalet, riad e campeggi.