Ávoris approda in America Latina: debutto in Messico con il marchio Catai

Continua l’avanzata di Ávoris. I rumors su un imminente debutto in America Latina trovano ora conferma definitiva nell’annuncio da parte del Gruppo spagnolo del suo ingresso nel mercato turistico del Messico con il marchio Catai.

Secondo quanto si apprende da Preferente, infatti, Ávoris ha siglato una nuova alleanza strategica con il brand e con Travel Shop, per poter operare nel Paese con un modello di business che ricalca quello messo in pratica in Italia con Travelplan.

Il Gruppo spagnolo allarga così il suo raggio d’azione, guardando già a nuovi mercati. Nei piani futuri, infatti, ci sarebbe anche la conquista di Francia e Marocco.