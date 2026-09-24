Ávoris cresce in America Latina con LePlan

Ávoris rafforza la presenza in America Latina. L’operatore del Gruppo Barcelo lancia nel mercato latinoamericano LePlan, piattaforma specializzata nel prodotto Disney.

“Abbiamo creato un sito web LePlan specifico per il mercato latinoamericano, in cui proponiamo non solo il prodotto Disney, ma anche la combinazione Disney e Parigi”, ha spiegato a Hosteltur Raúl Serrano, direttore generale di Ávoris.

Per il debutto in America Latina di LePlan è stato messo a punto un prodotto ad hoc. “Abbiamo creato ‘Magical Paris’, un prodotto interamente dedicato a Parigi con la possibilità di aggiungere un’esperienza Disney. In questo modo arricchiamo l’esperienza parigina aggiungendo servizi opzionali, offrendo al cliente un viaggio completamente diverso”, ha sottolineato Serrano, “vogliamo che Parigi sia il ponte verso Disney”.

L’ingresso di LePlan in America Latina punta a intercettare l’interesse crescente dei viaggiatori della regione per Disneyland Paris, in un mercato storicamente orientato soprattutto verso i parchi Disney negli Stati Uniti e che guarda sempre più alle destinazioni europee.