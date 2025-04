Ávoris, nuova nave per le crociere sul Nilo

Ávoris entra in una nuova nicchia di mercato. Secondo quanto riportato da Preferente, il gruppo turistico avrebbe acquistato una nave per operare sul Nilo.

Il gruppo guidato da Simón Pedro Barceló era da tempo in trattativa per l’acquisizione di una nave da crociera. La nuova imbarcazione, non ancora operativa, verrà utilizzata da Avoris per offrire un servizio personalizzato ai clienti che prenotano pacchetti turistici tramite i tour operator del gruppo.

L’Egitto ha chiuso il 2024 con il numero più alto di turisti di sempre: 15,7 milioni, rispetto ai 15 milioni dell’anno precedente. Inoltre, le crociere sul Nilo sono molto richieste dai clienti internazionali, con una forte concorrenza fra operatori.