Prosegue inarrestabile l’avanzata di Ávoris nei mercati internazionali. Dopo il Messico, il Gruppo punta un’altra bandierina. Questa volta in Costa Rica, dove debutterà il prossimo 1° maggio.

Ávoris inizierà a operare nel nuovo mercato attraverso la sua divisione ricettiva Welcome Incoming Services, che gestirà nel Paese le attività di Travelplan, sotto la guida di Lynnette Ramsay.

L’arrivo in Costa Rica era nei piani da tempo in casa Ávoris. Secondo quanto scrive Preferente, infatti, l’ingresso nel Paese avrebbe dovuto precedere lo sbarco in Messico.