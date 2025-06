Westjet: al via l’accordo di interline con Sas Scandinavian

Prosegue l’espansione di Westjet in Europa che, dopo avere raggiunto quota 11 rotte dal Canada per l’estate 2025, ha ora raggiunto un accordo di interline con Sas Scandinavian, che consentirà ai passeggeri di avere accesso a numerose destinazioni nel Vecchio Continente e in particolare nel Nord Europa.

Questo accordo entrerà in vigore verso la fine di questo mese, con i relativi biglietti disponibili per l'acquisto a partire dal 26 giugno 2025. L'accordo, come spiega WestJet, è stato “ratificato dai dirigenti di WestJet e Sas durante l’AGM della Iata a Delhi, in India”.

“Questa partnership pone le basi per una collaborazione a lungo termine che beneficierà i viaggiatori su entrambi i lati dell'Atlantico. Insieme a WestJet – dice il chief commercial officer Paul Verhagen -, non stiamo solo collegando la Scandinavia con più destinazioni in Canada, ma stiamo anche aprendo nuove modalità per raggiungere l'Europa da importanti città canadesi. Con il nostro codice condiviso pianificato, ancora più opzioni senza soluzione di continuità sono a portata di mano”.