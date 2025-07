Roma la più amata dai viaggiatori europei, le cifre Jetcost

L’estate 2025 segna un nuovo picco per il turismo incoming in Italia, con Roma al centro dei desideri dei viaggiatori europei. Secondo i dati di Jetcost.it, motore di ricerca di voli e hotel, le ricerche di voli verso l’Italia sono cresciute dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle per gli hotel hanno segnato un +9%.

Il Belpaese si conferma tra le mete più ambite per agosto: l’Italia è il secondo Paese più cercato su Jetcost, preceduta solo dal Portogallo e seguita dalla Spagna. Un mix vincente di mare, cultura, gastronomia, accoglienza e prezzi competitivi sta spingendo milioni di turisti a scegliere le nostre destinazioni. Roma in particolare svetta tra le preferenze: è la città più cliccata da francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, seconda per i britannici e quarta per i tedeschi. Seguono Milano, Napoli e Palermo. “I nostri dati riflettono ricerche reali e aggiornate, non semplici sondaggi” sottolineano da Jetcost.