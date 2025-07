Gualtieri: “Roma punta sulla qualità dell’esperienza e sull’innovazione”

“Un’opportunità straordinaria” per l’intero Paese. Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, commenta il fatto che, per la prima volta, il Wttc Global Summit farà tappa in Italia, scegliendo proprio la Capitale come palcoscenico dal 28 al 30 settembre.

“È un momento importante, non solo per i numeri record del turismo - ha dichiarato -, ma per il cambiamento positivo che stiamo vivendo: un’industria più moderna, più sostenibile, più integrata”.

Con oltre 50 milioni di visitatori l’anno solo nella Capitale e un’Italia che sfiora il mezzo miliardo di presenze, il turismo diventa motore economico e sociale. “Vogliamo puntare sulla qualità dell’esperienza con percorsi alternativi come gli Unexpected Itineraries, che valorizzano anche le meraviglie meno conosciute della città”. Roma si afferma anche come hub di innovazione: è la prima città al mondo ad adottare un chatbot AI su base GPT-4, sviluppato con Microsoft. “Julia è una guida multilingue, pensata per turisti e cittadini. Perché il turismo è vincente solo se migliora anche la qualità della vita dei residenti”. “A ottobre - ha anticipato - verranno presentati nuovi piani per una crescita sostenibile: Roma è cultura, ambiente e innovazione. E può guidare la trasformazione dell’intero Paese”.