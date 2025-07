Wizz Air supera i mille voli al giorno

Un traguardo storico per Wizz Air. La compagnia aerea ha superato ieri i mille voli giornalieri. Il millesimo volo è partito da Bacau alla volta di Londra Luton.

Il vettore trasporta ogni giorno oltre 200.000 passeggeri, con la media di un decollo ogni 90 secondi, collegando oltre 200 aeroporti in oltre 50 Paesi, con oltre 800 rotte.

Per József Váradi, ceo di Wizz Air, “superare i 1.000 voli giornalieri non è solo un numero: è il simbolo del nostro impegno a rendere il trasporto aereo più accessibile ed economico, nonché una testimonianza della forza del nostro modello ultra low-cost. Questo traguardo - continua in una nota - è un omaggio al nostro incredibile team e alla fiducia continua dei nostri fedeli passeggeri. Restiamo concentrati su una crescita consapevole, favorendo viaggi che rafforzino le comunità e contribuiscano allo sviluppo economico sostenibile nei territori che serviamo.”