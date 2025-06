Prezzi spiagge, il Sib chiede una nuova legge

Anche per la prossima estate il caro spiagge rischia di rivelarsi un pericoloso boomerang. Come riporta l’’indagine condotta da Altroconsumo, andare al mare quest’anno costerà circa il 5% in più del 2024.

Secondo l’indagine riportata da SkyTg24, la località più cara è Alassio, dove ad agosto, una settimana di ombrellone e due lettini arrivano a costare anche 340 euro. Aumenti sopra la media anche ad Alghero e Senigallia, i cui prezzi aumentano del 9%, mentre Palinuro e Gallipoli si piazzano subito dopo con aumenti anche del 7%.

In fondo alla classifica, le località meno care sono Rimini, Anzio e Lignano Sabbiadoro. Intanto Antonio Capacchione, presidente del Sib, il sindacato dei balneari aderente a Fipe Confcommercio, è tornato a chiedere una nuova legge che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana: “Rappresentiamo il 39% delle presenze complessive turistiche italiane, andremmo tutelati, mentre questo Governo con la legge delle scorso settembre sta distruggendo un intero settore”.