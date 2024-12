Se Cuba purtroppo è ferma da tanto tempo, il resto dell’America Latina sta dimostrando una vivacità per certi versi inaspettata dato il caro prezzi che continua a pesare sulla prenotazione dei viaggi a lungo raggio..

Chi, come Tour2000AmericaLatina, non ha mai smesso di scommettere su quest’area del mondo non può quindi che dirsi soddisfatto: “Nel 2024 abbiamo registrato ottimi risultati sulla Colombia e sul Brasile con il parco nazionale dei Lençois – conferma il general manager Marino Pagni -. Inoltre, abbiamo consolidato il fatturato delle nostre destinazioni di punta, come Argentina e Perù”.

L’aumento dei prezzi e le tensioni geopolitiche si fanno sentire, ma non frenano la voglia di viaggiare: “L’incertezza del contesto geopolitico, acuito dalle guerre in corso, sta influenzando l’aumento dei costi di trasporto e alloggio in tutto il mondo, ma in questo momento storico chiunque voglia viaggiare sembra disponibile a pagare questo sovraprezzo”.

L’anno che volge al termine si prospetta quindi di “consolidamento del fatturato. La continua collaborazione con gli agenti di viaggi ci pone come interlocutore privilegiato per l’intero Sudamerica e per l’America Centrale. Il bilancio rispecchia questa fidelizzazione, che viene ricambiata con la qualità dei servizi e dei partner in loco. Il nostro obiettivo per il 2025 è di proseguire la crescita a due numeri cominciata subito dopo il Covid”.

Nota dolente, inutile dirlo, è Cuba. “È stata la destinazione sicuramente più in sofferenza nel 2024. Innanzitutto, per una campagna mediatica che enfatizza problematiche legate a mancanza di elettricità e cibo, che comunque non vanno a intaccare le strutture alberghiere dove il livello di servizio rimane complessivamente ottimo. In più le problematiche relative all’Esta rendono il viaggio impossibile per chi per lavoro deve viaggiare negli Stati Uniti”.

“Eppure - prosegue Pagni - viaggiare con noi a Cuba continua a essere una garanzia grazie anche al team che lavora presso la nostra sede a L’Avana e la nostra assistenza H24. I clienti che visitano Cuba tornano sempre molto soddisfatti. Per questo non ci fermiamo: stiamo lavorando alla creazione di programmi per esplorare la zona orientale dell’isola e stiamo proponendo anche nuove escursioni a Vinales, Matanzas e Trinidad per entrare in contatto con le tradizioni della popolazione locale”.

Fra le novità firmate Tour2000AmericaLatina, “l’itinerario ad hoc per il Festival della Salsa che si terrà a L’Avana dal 17 al 24 febbraio, con partecipazione a tutti gli eventi e cerimonie”.