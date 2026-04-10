Boscolo firma il nuovo programma di fidelizzazione per le agenzie

Un nuovo programma di fidelizzazione dedicato alle agenzie di viaggi. Boscolo ha messo online Book & Go, il piano che, grazie a un sistema a punti, consente ai dettaglianti di partire a bordo di un tour Boscolo a propria scelta.

“In un mercato sempre più competitivo - commenta il direttore commerciale Salvatore Sicuso - costruire relazioni solide e durature con le agenzie di viaggi, che per noi sono partner strategici, significa offrire strumenti concreti, semplici ed efficaci che valorizzino il loro lavoro quotidiano”.

Ogni pratica Boscolo confermata equivarrà a punti da accumulare e, una volta raggiunto uno dei tre obiettivi disponibili, si potrà partecipare a un itinerario a scelta tra destinazioni in Europa, a medio o a lungo raggio, a seconda del traguardo raggiunto.

La procedura è facile: basta confermare i viaggi Boscolo e monitorare il punteggio in tempo reale, per poi raggiungere il traguardo. “Il programma Book & Go - continua Sicuso - nasce con l’obiettivo di mettere le agenzie al centro, offrendo una tecnologia intuitiva che consenta di monitorare facilmente i punteggi, seguire i propri progressi e centrare l’obiettivo per richiedere di partire con un tour Boscolo”.

Per verificare i propri punteggi, trovare tutte le informazioni e i dettagli sul nuovo programma e scoprire quanto manca per partire, ogni agenzia può entrare nel sito www.boscolo.com, effettuare l’accesso alla My Area e aprire la sezione “Book & Go” all’interno del menu.