Boscolo Tours lancia i viaggi col fotografo, con Nikon School Exclusive Experience

“Un viaggio che diventa un’esperienza vera, un’occasione di imparare qualcosa di nuovo e di vedere la destinazione con uno sguardo diverso”. Così Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo Tours, presenta la nuova linea di viaggi fotografici nata dalla collaborazione con Nikon School Exclusive Experience e i Master Photographer di FotoVideoAcademy Italia.

“Questi itinerari sono un modo per avvicinare gli appassionati di fotografia al viaggio e gli appassionati di viaggio alla fotografia”, prosegue Sicuso. “Volevamo creare degli itinerari capaci di distinguersi, e la fotografia era la risposta giusta: è universale, è coinvolgente e trasforma ogni destinazione in qualcosa di memorabile”.

Come si svolge il viaggio con il fotografo

Il concept dei nuovi itinerari prevede la presenza di un team di fotografi professionisti ad accompagnare i viaggiatori, con decenni di esperienza nel fotoreportage, autori di libri e collaboratori delle principali riviste di settore.

In più, i gruppi sono composti da un massimo di 14/15 persone, per consentire ai partecipanti di essere seguiti nel loro percorso fotografico.

Il programma prevede brevi lezioni sul campo e workshop serali su temi fotografici specifici. Al termine di ogni tour, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione Nikon School e una copia del volume fotografico del viaggio, realizzato con i migliori scatti dei partecipanti.

Gli itinerari proposti

Tra le proposte a medio raggio, tra gli 8 e 9 giorni, si può partire per l’Uzbekistan, tra monumenti e la via della Seta, o l’Islanda, destinazione naturalistica per eccellenza.

I viaggi intercontinentali prevedono 10 giorni in Bolivia con anche percorsi di trekking (Salar de Uyuni, la Valle de Las Animas e la Laguna Colorada). Oppure 15 giorni in Vietnam, tra scenari naturali e mercati galleggianti, e, infine, 13 giorni in Brasile, nel Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses con escursioni in kayak, barca e 4x4.