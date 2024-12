Una virata decisa, destinazione Centro e Sud America. Il 2025 di Boscolo comincia all’insegna di un rinnovato interesse per un’area del mondo al centro di un importante piano di ampliamento dell’offerta.

Merito anche della new entry Sara Sandri, che da sei mesi sta lavorando al prodotto in qualità di nuova destination manager. “In passato ci siamo concentrati solo su alcuni Paesi, come Messico e Perù – spiega il direttore commerciale, Salvatore Sicuso -. Dall’anno prossimo apriamo a nuove destinazioni e implementiamo le proposte in quelle già in programmazione, spaziando da Cuba a Messico, Costa Rica, Brasile, Cile, Argentina, Guatemala, Perù e Bolivia. Si tratta di un’area del mondo dalle ampie potenzialità di crescita soprattutto per un prodotto come il nostro, che privilegia servizi in esclusiva e che garantisce la presenza di guide parlanti italiani e di un accompagnatore dall’Italia”.

Il catalogo dedicato, già online sul sito dell’operatore, raccoglie una serie di proposte in grado di soddisfare una richiesta che sta crescendo esponenzialmente. “Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto e le prenotazioni 2025 sono decollate. L’obiettivo è quello di triplicare già dall’anno prossimo i numeri prodotti da quest’area del mondo”.

L’offerta è stata completamente rivista e arricchita da Sara Sandri, un passato in altri t.o. e un futuro che coincide con una nuova sfida per i viaggi guidati di Boscolo “a cominciare da Cuba, una meta sulla quale puntiamo tantissimo e nella quale garantiamo servizi eccellenti, com i pernottamenti a L’Avana e Trinidad presso hotel 5 stelle della catena Iberostar”.

Cambia la meta, ma l’attenzione al dettaglio resta la medesima. “In Messico – aggiunge Sandri – proponiamo cinque diversi tour, con la possibilità ad esempio di dormire di fronte al sito di Chichen Itza in modo tale da poterlo visitare evitando la folla. In Guatemala poi, all’interno di un tour della linea Active, proponiamo snorkeling, kayaking, un bike tour e la visita a un sito archeologico ancora poco conosciuto nel cuore della giungla”.

Fra le altre chicche, il tour in Perù che prevede un pernottamento nella Valle Sacra per visitare le comunità locali meno note, assistendo a usanze tipiche. E ancora, l’Argentina da riscoprire attraverso la sua tradizione enogastronomica o con la visita di Ushuaia, fra le colonie di pinguini.

Comun denominatore di tutti i viaggi firmati Boscolo, la speciale attenzione alle esperienze da vivere sul territorio, capaci di rendere unico e – aggiunge Sicuso – inimitabile ogni viaggio.