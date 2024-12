Novità a tutto campo per il 2025 di Boscolo, che ha pubblicato in anteprima online i suoi nuovi cataloghi. Anche quest’anno Boscolo presenta 18 cataloghi monografici, dedicati ad altrettante diverse aree geografiche. I monografici arriveranno nelle agenzie di viaggio in versione cartacea a partire da gennaio, insieme al manuale per agenti di viaggi, che comprenderà tutti i tour della programmazione 2025 in un unico formato comodo da consultare e un focus maggiore sui dettagli tecnici.

Tante le novità presentate quest’anno da Boscolo, con l’aggiunta di diverse nuove destinazioni a lungo raggio, oltre a nuovi itinerari nelle destinazioni già esistenti e la conferma di tutti i principali Best Seller della programmazione degli ultimi anni.

L’area che presenta più novità nella programmazione Boscolo 2025 è quella del Centro e Sud America, con l’introduzione di diverse nuove destinazioni e nuovi tour ad arricchire la gamma già esistente.

Anche il Nord America presenta anche 3 nuovi tour. Si tratta di tre proposte dedicate alla Costa est, fra le grandi città dell’area.

Tante novità anche per l’Asia, sia nella parte orientale, che in quella meridionale e nel Sud-Est asiatico. “Il 2024 ha visto un volume di richieste importanti per questa parte del mondo - spiega la destination manager Valeria Pirodda - ed anche per il 2025 il trend della domanda continua ad essere alto. Abbiamo cercato di accontentare le tante richieste ricevute aggiungendo una serie di novità.” Nell’Asia orientale, come nuova destinazione arriva la Corea, mentre nuovi tour sono previsti in Giappone, Cina, India e novità con la Cambogia e lo Sri Lanka.

Un’altra area geografica introdotta come novità nella programmazione 2025 di Boscolo è quella del Caucaso, a cavallo tra Europa ed Asia, con 3 tour che toccano le nazioni di Armenia, Georgia e Azerbaijan. “Questo è un territorio dalle potenzialità enormi per il nostro target di clienti – spiega la destination manager Vera Rodaro -. Sono terre che custodiscono una storia antichissima e importanti testimonianze religiose, paesaggi affascinanti e una cucina locale di assoluto livello. Hanno tutte le carte in regola per sorprendere anche i più scettici.”

Tanti i nuovi tour presentati per il 2025 in Europa, a cominciare dall’area di Gran Bretagna e Irlanda, due nazioni che sono al primo posto nella classifica delle mete più richieste dai clienti Boscolo per il prossimo anno. “Per soddisfare la grande mole di richieste in queste destinazioni - chiarisce il destination manager Giovanni Turchetto - abbiamo aggiunto due novità di prodotto per scoprire alcune aree meno note ai turisti italiani.”

E ancora novità in Islanda, Scandinavia, Francia, Italia, Grecia e Turchia, oltre che nel Centro e Est Europa, con nuovi tour in Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Cechia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria.

Infine, nelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente, da segnalare due nuovi tour in Marocco.