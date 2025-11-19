Boscolo Tours lancia i nuovi cataloghi

“La nuova programmazione è ben strutturata. Abbiamo proposto nuovi itinerari che includono tappe ed esperienze uniche, sia aggiungendo nuove destinazioni che rinnovando l’offerta, confermando anche tutti i principali best seller.” Racconta così il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso, i nuovi cataloghi 2026, già disponibili online e nelle agenzie di viaggi.

Si tratta di 18 monografici suddivisi per area geografica, con approfondimenti dedicati ad ogni singola destinazione. Ad essi l’operatore affianca, come di consueto, il ‘Manuale per Agenti di Viaggio’, un catalogo destinato esclusivamente agli adv, che contiene l’intera programmazione 2026 in un formato comodo da consultare, con inclusi dettagli tecnici.

“Siamo molto contenti del lavoro svolto da tutto il team Prodotto, che ha reso possibile essere già pronti con il lancio dell’intera programmazione dall’inizio di novembre - afferma Sicuso -. Dal nostro sito sono già prenotabili oltre 4.000 partenze per tutto il 2026.”

Le aree geografiche a cui sono dedicati i cataloghi sono: Centro e Sud America; Egitto; Est Europa e Balcani; Francia e Benelux; Germania e Svizzera; Giordania, Emirati, Arabia e Oman; Gran Bretagna e Irlanda; India, Nepal e Sri Lanka; Islanda e Isole Faroe; Italia; Marocco e Tunisia; Oriente; Portogallo; Scandinavia e Baltiche; Spagna; Stati Uniti; Turchia, Grecia e Cipro; Uzbekistan, Armenia e Georgia.