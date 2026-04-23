Un business sempre più dinamico, nuove destinazioni e investimenti in innovazione tecnologica. Si muove su queste direttrici il percorso di crescita di SoFly. La giovane realtà del Gruppo Cerbone, nata alla fine del 2024 dall’esperienza di Tre Punto Zero, ha piani ambiziosi per affermarsi sul mercato del tour operating.

Sul fronte della programmazione, spiega il direttore commerciale Alberto Giorgio, “le nostre principali destinazioni sono nel medio raggio. Siamo partiti con il Mar Rosso, sul quale abbiamo investito perché ce l’ha chiesto il trade. Abbiamo poi investito sulla Turchia, sulla Grecia e su una serie di destinazioni molto itineranti”. L’offerta dell’operatore è andata via via ad ampliarsi con l’Egitto classico, i tour in Europa e presidi sul lungo raggio, in particolare in Oriente e nell’Oceano Indiano.

Focus sulle destinazioni

Anche in questo periodo di incertezza internazionale, SoFly rimane focalizzato sul prodotto. “Stiamo continuando a seguire la strada maestra delle destinazioni”, conferma Giorgio. Tuttavia, la situazione ha richiesto di orientare diversamente gli impegni. “Ovviamente, dopo quello che è accaduto, abbiamo creato una task force per gestire i flussi nelle settimane immediatamente successive allo scoppio della guerra e per ridisegnare il business nel medio e lungo periodo, perché riteniamo che oggi più che mai bisogna avere modello di business molto dinamico, per evitare di essere ingessati su destinazioni che possono essere colpite da un evento straordinario”.

L’operatore sta così ripensando la sua mappa per affrontare al meglio i prossimi mesi. “Abbiamo iniziato a spostare attenzione su quella che è la parte Stati uniti e Caraibi - rivela il direttore commerciale -. Stiamo iniziando a valutare di inserire in programmazione circuiti in Tunisia e cerchiamo di reperire del prodotto nell’area del Mare Italia, investendo su strutture con un numero ridotto di stanze, per essere vicini al cliente”. Nel mirino dell’operatore Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’innovazione tecnologica

Un’altra direttrice di sviluppo riguarda l’innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’esperienza del cliente. SoFly sta sviluppando una piattaforma che consentirà ai viaggiatori di acquistare in anticipo servizi ed esperienze in-destination. “Gradiremmo creare una sorta di fidelizzazione a una catena virtuale di Sofly - precisa Giorgio -, permettendo al cliente, a prescindere dalla destinazione, di pre-acquistare dall’Italia i servizi che SoFly inserisce nel pachetto”.

Rimane cruciale, in ultimo, il rapporto con le agenzie. Attualmente SoFly collabora con 350 punti vendita e punta a consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio, attraverso il rafforzamento della rete commerciale.