CaboVerdeTime, nel nuovo catalogo l’evoluzione della meta

CaboVerdeTime presenta al mercato il nuovo catalogo Stagione 2024-2025, caratterizzato da un’impostazione totalmente nuova e da un’ulteriore ricchezza di contenuti utili per valorizzare la destinazione. L’idea alla base è proprio quella di mostrare l’evoluzione della destinazione, che, in particolare a Sal, anche per l’impegno diretto di CaboVerdeTime, ha visto una crescita davvero significativa dei servizi, dell’hôtellerie di livello superiore e delle opportunità di scoperta.

“Capo Verde e, in particolare, Sal sono la nostra casa e con questo nuovo catalogo abbiamo voluto raccontare la bellezza e l’eccellenza che queste isole uniche riescono a esprimere grazie a una costante evoluzione – dice Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime -. La nuova impostazione del volume è in linea con il restyling del sito e con il nostro impegno con e per l’arcipelago. Questa destinazione fiorisce ogni giorno di più, con nuovi servizi, nuove risorse legate all’ospitalità, alla ristorazione e alla scoperta, forte di una grande ambizione della comunità locale per farla diventare un punto di riferimento per eccellenza e sicurezza”.

Nel catalogo, un approfondimento particolare è dedicato a Sal, dove il t.o. opera dal 1996, per raccontarne la storia, l’evoluzione, la sicurezza e l’unicità, con meraviglie naturalistiche come, per esempio, il vulcano estinto dove sono presenti le saline di Pedra da Lume, sede di sessioni di benessere en plein air, o spiagge come quella di Ponta Preta.

Rinnovata anche la sezione dedicata ai prodotti alberghieri e alle esperienze, con un inedito dialogo con il sito web per poter ampliare l’approfondimento delle particolarità delle singole strutture: su ogni pagina dedicata ai resort è presente, infatti, un QR code che rimanda direttamente alla gallery fotografica e al video, oltre che alla descrizione dettagliata dei servizi

Tra le novità di prodotto si mette in evidenza l’Hotel Dunas de Sal, struttura di design 4 stelle, progettata dallo studio di architettura Guilherme Pàris Couto, con spazi dallo stile contemporaneo, con ambientazioni pensate per favorire in chiave minimal il relax la serenità. Plus meritevoli di una menzione speciale, il centro benessere e la palestra attrezzata, con corsi gratuiti di fitness e yoga.

Ampio spazio è dedicato alle escursioni, con uscite in catamarano, snorkeling, quad, benessere naturale alle saline e un’esperienza come il party al tramonto all’esclusivo Bikini Beach Club, nel cuore della baia di Algodeiro, dotato anche di vasche idromassaggio.