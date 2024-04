CaboVerdeTime presenta il nuovo portale al servizio delle agenzie

CaboVerdeTime presenta il nuovo portale caboverdetime.it, sviluppato in collaborazione con BecomItalia e pensato per rendere ancora più facile ed efficace la consultazione della propria offerta.

Frutto di un intenso processo di sviluppo durato mesi, è online per offrire un’esperienza digitale semplice e intuitiva.

In evidenza, i contenuti estetici e fotografici, che consentono di vivere un’esperienza immersiva grazie a foto dal forte impatto emozionale e a video coinvolgenti, dedicati alle attrazioni e a ogni singola struttura proposta, anche al fine di mettere a disposizione della distribuzione uno strumento di facile uso e realistico.

Tra gli asset principali, l’impianto razionale e user friendly dell’albero di navigazione che attraverso comode sezioni, ricche di informazioni e immagini, permette di identificare immediatamente le destinazioni; le strutture; suddivise tra club e resort; le escursioni; le offerte, aggiornate in tempo reale con eventuali last minute; le informazioni utili e il catalogo in formato sfogliabile online e pdf da poter scaricare comodamente.

Caboverdetime.it non è, infatti, soltanto una vetrina delle attrazioni di Capo Verde, ma funge anche da guida interattiva. Con la sezione ‘CaboTips’ e una vasta gamma di informazioni utili e aggiornate, il sito offre, infatti, una panoramica che spazia dalle proposte di itinerario alle recensioni degli hotel, dalle migliori attività alle guide gastronomiche.

Il motore di prenotazione offre possibilità di prenotare pacchetti volo + hotel, escursioni ed eventuali prodotti assicurativi.

Improntata alla semplicità e all’operatività anche l’area riservata di ogni agenzia, dove verificare con immediatezza disponibilità di posti, commissioni dedicate e stampare eventualmente preventivi in pdf per i clienti oppure opzionare pacchetti vacanza.

“Siamo molto soddisfatti della nuova veste del sito, interamente rinnovato. Lo abbiamo immaginato come un invito a esplorare e scoprire Capo Verde in un modo completamente nuovo. Che si tratti di rilassarsi sulle sue spiagge di sabbia bianca, di esplorare i colorati paesi locali o di avventurarsi nei suoi paesaggi vulcanici, in questa destinazione c’è davvero qualcosa per tutti e caboverdetime.it permette di metterlo immediatamente a fuoco, consentendo alle adv di lavorare in totale autonomia, risparmiando tempo e potendo contare su contenuti davvero completi e di forte impatto”, commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime.