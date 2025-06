Mercato italiano sempre strategico per la Croazia, che nei primi 5 mesi del 2025 ha procurato al Paese 168 mila arrivi e oltre 399 mila pernottamenti, registrando rispettivamente un incremento del 13% e dell’8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso.

“La Croazia punta a consolidare la propria immagine di destinazione turistica di qualità, con un forte focus sul lifestyle e sulla sostenibilità. Ci stiamo riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica. Il Paese punta a essere riconosciuto come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello”, ha spiegato nel corso del tradizionale appuntamento estivo a Ceresio 7 di Milano Viviana Vukelić, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo in Italia.

La novità principale presentata nel corso della serata riguarda il collegamento stagionale Milano-Zagabria, operato da Croatia Airlines.

“Grazie all’introduzione della nuova linea stagionale Milano - Zagabria desideriamo offrire ai passeggeri una scelta di viaggio ancora più ampia e un miglior collegamento tra l’Italia e la Croazia durante la stagione turistica – conferma Slaven Žabo, direttore commerciale della compagnia -. Siamo lieti di offrire un collegamento diretto e veloce tra la capitale mondiale della moda e la capitale croata. I voli sono disponibili dal 2 luglio, tre volte a settimana il lunedì, mercoledì e venerdì. I voli sulla tratta Milano - Zagabria sono effettuati con i nuovi Airbus A220, con cui Croatia Airlines sta rinnovando la propria flotta. La nuova tratta introdotta da Croatia Airlines rappresenta la quinta linea diretta di quest’anno della compagnia di bandiera che collega direttamente l’Italia con la Croazia, unendo Milano e Roma alle città più importanti della Croazia, come Zagabria, Spalato e Dubrovnik”.

In generale, la stagione estiva di quest’anno prevede il collegamento da cinque aeroporti in Croazia a nove città italiane, con voli regolari operati da sei diverse compagnie aeree.