Carnival, aperte le prenotazioni per la nuova Carnival Festival

Sono aperte le prenotazioni per navigare a bordo di Carnival Festival, la quarta nave di classe Excel di Carnival Cruise Line.

La nuova ammiraglia sarà basata a Port Canaveral, da cui opererà itinerari di 8 giorni alla volta dei Caraibi orientali e meridionali.

Il viaggio inaugurale, anticipa Travel Weekly, è previsto per il 2 maggio 2027 e precederà il debutto ufficiale il 19 maggio, giorno in cui la nave salperà da Port Canaveral per un viaggio di quattro giorni alle Bahamas.

Carnival Festival e effettuerà poi un itinerario di Capodanno di sette giorni con partenza il 27 dicembre 2027.

A bordo saranno diverse le attrazioni, tutte legate dalla musica. Ci saranno infatti intrattenimento musicale a cura dello Studio 724, nonché locali, bar e ristoranti con musica dal vivo.

Al Sunsation Point, l’area per le famiglie che si svilupperà dal ponte 16 al ponte 18, ci sarà il più grande parco acquatico in mare di Carnival, il Carnival WaterWorks Ultra, con sei scivoli.