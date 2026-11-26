“Non ci lamentiamo del nostro andamento in questo anno complicato. Chiudiamo con un consolidamento e un miglioramento in termini di volumi. Oggi siamo a +12% year-to-date, risultato che ci avvicina molto ai 50 milioni di obiettivo, che non sappiamo se riusciremo a raggiungere, ma in crescita rispetto ai 45 milioni del 2025”. Intervistato alla convention di Bluvacanze a Lazise, Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, mostra cauto ottimismo.

A livello geografico la crisi colpisce gli Stati Uniti a lieve beneficio del Canada, e a catena dei Caraibi e delle estensioni in Polinesia per i viaggi di nozze.

La crescita è sostenuta però dalla performance di altre destinazioni: “Siamo soddisfatti di Giappone e Cina, Paese in cui concludiamo il nostro primo vero anno. E maciniamo i primi numeri con l’apertura post guerra della programmazione in Sud America tra Argentina e Brasile, una mossa che va a beneficio non dell’immediato, ma dell’inverno 2026-2027 e 2027”, riferisce Casabianca.

Sul 2027 si gioca d’anticipo

Una stagione, quella invernale, segnata da “prenotazioni lente, pratiche grandi, ma meno continuità sia sul long haul sia sul medio raggio”, a cui si contrappone un 2027 “che si muove bene da marzo-aprile in avanti, con un anticipo di prenotazioni non legato all’instabilità geopolitica ma frutto dell’impatto economico sul potere d’acquisto”. In pratica, si rinuncia al last minute in virtù di un viaggio futuro, confidando nella tranquillità.

Novità per le agenzie

Sul piano operativo, il manager rivela che “stiamo testando in questi giorni il rilascio della piattaforma di booking b2b rivista per le agenzie e continuiamo a migliorare l’offerta prodotto affinando la specializzazione del team, che vedrà l’ingresso di nuove risorse entro fine anno”.

Going tiene alto il valore aggiunto della consulenza, “dobbiamo essere più bravi e propositivi, forti di un know-how curioso e competitivo quando ci chiamano gli agenti”.