Celebrity Cruises: ecco come sarà l’ingresso nelle crociere fluviali

Le prime due navi dedicate alle crociere fluviali di Celebrity Cruises manterranno l’impronta delle unità della classe Edge delle crociere in mare, ovviamente con dimensioni ridotte, per creare continuità con il marchio. Il debutto nel settore avverrà nel 2027 con i primi itinerari previsti su Danubio e Reno.

“È importante per noi essere Celebrity Cruises. Che sia l'oceano o il fiume, siamo davvero Celebrity Cruises – spiega la presidente Laura Hodges Bethge -. Quindi abbiamo scelto i nostri preferiti... questi saranno tutti un po' più piccoli, più delicati, rispetto a come sono sull’oceano”.

Celebrity ha firmato un ordine iniziale di 10 navi fluviali e ne lancerà due nel suo primo anno. La Celebrity Compass farà il suo debutto ad agosto 2027 con cinque itinerari, e la Celebrity Seeker inizierà a navigare nell'ottobre 2027 con sette itinerari. Entrambe le navi navigheranno sul Reno e sul Danubio.