Sono bastati solo sei minuti, ieri, per esaurire tutti i posti disponibili sui primissimi viaggi delle nuove navi di Celebrity River Cruises, programmati per il 2027. L’accesso prioritario alle prenotazioni era aperto sia alle agenzie, sia ai clienti diretti ma, a causa di quella che l’operatore ha definito “una domanda senza precedenti”, è stato chiuso appena sei minuti dopo l’apertura.

Coloro che sono riusciti a versare un anticipo potranno iniziare a scegliere i propri viaggi tra una settimana, mercoledì 10 settembre. L’accesso alle prenotazioni per il pubblico, anche per gli agenti, aprirà “in una data successiva”, ha aggiunto un portavoce della compagnia, interpellato da TTG Media.

Una flotta di 10 navi

Celebrity Cruises ha deciso di pubblicare i primi dettagli della sua futura flotta fluviale poco prima dell’apertura della finestra prioritaria, promettendo di trasferire diverse caratteristiche delle sue navi oceaniche, tra cui il concetto di ‘veranda infinita’, alle sue navi fluviali.

Ha anche rivelato i nomi delle sue prime due unità fluviali: Celebrity Compass e Celebrity Seeker, che debutteranno sui fiumi Reno e Danubio nel 2027, saranno parte di quella che diventerà una flotta di 10 navi che solcheranno i fiumi più famosi d’Europa.

Saranno disponibili inizialmente 33 crociere di sette notti con visite diurne a più porti e con pernottamenti inclusi.

Le navi, sostiene Laura Hodges Bethge, presidente di Celebrity Cruises, saranno “le più innovative” sul mercato, caratterizzate da “un design all’avanguardia nel settore” che offrirà più spazio agli ospiti, con ponti aperti, cinque categorie di cabine, piscine a sfioro, numerosi ristoranti e un’ospitalità di alto livello.