Celebrity Cruises lancia la stagione 2028/2029, con tutti i continenti ma focus Europa

Celebrity Cruises ha presentato la programmazione 2028 e 2029, che comprende un'ampia stagione europea e viaggi attraverso tutti i continenti. Per la prima volta, quattro navi Edge Series, tra cui la rinnovata Celebrity Beyond, solcheranno le acque europee, mentre itinerari immersivi si estenderanno all'Alaska, all'Asia, all'Australia, al New England e al Sud America. Le vendite apriranno gradualmente già da ora per tutti gli itinerari.

La stagione europea più ricca di sempre

Quattro navi Edge Series navigheranno per la prima volta in Europa, con un’offerta ampliata sul Nord. La rinnovata Celebrity Beyond torna in Europa per la prima volta dal 2023, con nuovi spazi: il ristorante mediterraneo Bora e il Celebrity Pool Club, un'esperienza evoluta a bordo piscina con due nuove proposte gastronomiche e di beverage. Gli ospiti potranno scegliere crociere da sette a 14 notti da Southampton verso la Norvegia, l'Islanda e tutta la Scandinavia.

A bordo di Celebrity Apex, gli ospiti potranno scoprire la Scandinavia con crociere di 12 notti verso Oslo, in Norvegia; Skagen, in Danimarca; Stoccolma, in Svezia; Tallinn, in Estonia; Helsinki, in Finlandia; e Copenaghen, in Danimarca. Inoltre, i nuovi itinerari di 12 notti delle Isole Britanniche a bordo di Celebrity Apex, verso Scozia, Irlanda e Inghilterra, includono il primo scalo in assoluto di Celebrity Cruises a Galway, in Irlanda.

Per il Mediterraneo, Celebrity Xcel, Celebrity Ascent e Celebrity Eclipse offrono crociere da sette a 11 notti verso Italia, Francia, Spagna, Marocco, Portogallo, Grecia e Turchia. A bordo di Celebrity Constellation, gli ospiti potranno vivere il meglio di Italia e Croazia con crociere di 10 e 11 notti, inclusa la prima visita di Celebrity Cruises a Bari, in Italia, dal 2014.

Celebrity Infinity offrirà nuovamente crociere tutto l'anno in Europa, incluse le prime crociere di Celebrity Cruises in Egitto dal 2023, con soggiorni con pernottamento ad Alessandria. Le crociere di mezza stagione da Atene fanno scalo a Santorini, Kavala, Rodi, Mykonos ed Efeso, mentre le crociere di bassa stagione da Barcellona inseguono il sole invernale alle Isole Canarie, in Portogallo e in Marocco.

Le proposte in Alaska e Hawaii

Gli ospiti potranno lasciarsi affascinare dall'Alaska a bordo di una delle tre navi Celebrity che navigheranno nella regione nel 2028. Celebrity Edge torna per la quinta stagione, con il suo innovativo design rivolto verso l'esterno.

Celebrity Equinox navigherà per la prima volta in Alaska con crociere di sette notti open-jaw tra Vancouver e Seward, mentre Celebrity Millennium offrirà crociere di andata e ritorno da Vancouver, dando agli ospiti accesso alle culture locali, alle cime innevate, ai ghiacciai e alle città costiere. Gli ospiti di Celebrity Equinox potranno prolungare il viaggio con un Cruisetour via terra accompagnato da guide con legami locali con la regione, con soggiorni in lodge e spostamenti lungo strade e ferrovie remote, con soste ad Anchorage, Talkeetna e Denali.

Per una fuga più calda, gli ospiti potranno esplorare foreste pluviali, fioriture tropicali e spiagge con le nuove crociere di andata e ritorno alle Hawaii da Los Angeles a bordo di Celebrity Equinox.

L’offerta in Australia e Nuova Zelanda

Con 23 crociere in partenza da Sydney e Auckland, gli ospiti potranno scegliere tra itinerari in Australia e Nuova Zelanda che vanno da fughe di quattro notti a viaggi di 14 notti a bordo di Celebrity Edge e Celebrity Solstice.

Le crociere nel Pacifico meridionale a bordo di Celebrity Solstice porteranno gli ospiti in destinazioni come Tauranga, in Nuova Zelanda; Lifou, nelle Isole della Lealtà; e Mystery Island, a Vanuatu.

Itinerari in Asia e Giappone

La rinnovata Celebrity Solstice per la prima volta offrirà una stagione completa in Giappone da aprile a ottobre 2028. Gli ospiti potranno vivere Tokyo, ammirare il Monte Fuji, soggiornare con pernottamento a Kyoto e Aomori e partecipare a festival come la Golden Week e il Gion Matsuri.

Le crociere primaverili e autunnali di Celebrity Millennium offriranno esperienze durante la stagione dei ciliegi in fiore e degli ibischi, oltre alla possibilità di ammirare il koyo autunnale. Gli ospiti a bordo di Celebrity Solstice e Celebrity Millennium avranno maggiori opportunità di esplorare Okinawa, con 17 visite alla destinazione tropicale.

Le crociere invernali attraverso il Sud-est asiatico a bordo di Celebrity Solstice e Celebrity Millennium porteranno gli ospiti in Malesia, Thailandia, Vietnam, Indonesia e Cina. I soggiorni con pernottamento a Bangkok e Phuket, in Thailandia; Benoa, Bali, in Indonesia; Hanoi, in Vietnam; Hong Kong, in Cina; e Penang, in Malesia, offriranno ancora più tempo per esplorare queste destinazioni.

A bordo di Celebrity Millennium, un soggiorno con pernottamento a Hong Kong la notte di Capodanno consentirà di assistere ai celebri fuochi d'artificio della città entrando nel 2029.

La richiesta per l’Antartide e il Sud America

Itinerari da 12 a 16 notti che attraversano cinque Paesi a bordo di Celebrity Equinox offriranno paesaggi su tutta l’America del Sud. Le destinazioni spaziano dalle scogliere dei fiordi cileni alle cascate di Iguazu, fino alla selvaggia Antartide. In Patagonia, gli ospiti potranno visitare colonie di pinguini, fare escursioni attraverso le foreste o dedicarsi al whale watching.

Sono previsti soggiorni con pernottamento a Valparaiso, in Cile, e Buenos Aires, in Argentina. A Capo Horn, dove si incontrano Atlantico e Pacifico, le crociere passeranno davanti ai ghiacciai e alla fauna del Parco Nazionale della Terra del Fuoco, all'estremità meridionale del continente sudamericano. Inoltre, il nuovo anno potrà essere festeggiato con una crociera di 16 notti in Antartide durante le festività.

Proposta Bermuda, Canada e New England

Nel maggio 2028, le crociere di sette notti a bordo di Celebrity Summit, in partenza da Cape Liberty, nel New Jersey, porteranno gli ospiti alle Bermuda, con due soggiorni con pernottamento.

A settembre e ottobre 2028, le crociere di 12 notti da Boston inviteranno gli ospiti a esplorare i fari, i villaggi di pescatori e i paesaggi autunnali costieri di Canada e New England, con sosta con pernottamento a Quebec City.