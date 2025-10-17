Club del Sole tutto l’anno: dal 4 dicembre la prima stagione invernale in Val di Fiemme

Club del Sole impara a sciare e sviluppa per la prima volta nella stagione invernale il format “Full Life Holidays”, che ibrida hotellerie e campeggio. Con l’apertura di Val di Fiemme Easy Camping Village, in un colpo solo il gruppo amplia l’offerta destagionalizzata nelle aree strategiche di incoming internazionale e trattiene il capitale umano in azienda tutto l’anno.

“Inauguriamo Fiemme dal 4 dicembre al 23 febbraio e arricchiamo il ventaglio di esperienze sulla neve in concomitanza con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026” racconta Michela Marzoli, direttore marketing e comunicazione. La struttura presenta mobilhome appositamente disegnate e coibentate per garantire il comfort invernale in alta quota. I dati positivi supportano la decisione: +12% di fatturato rispetto al 2024 e 3,5 milioni di presenze.