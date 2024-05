Dopo l’Oman, Club Med si appresta a conquistare anche il Sudafrica. Il t.o. ha annunciato per luglio 2026 l’apertura del Club Med South Africa Beach & Safari, la sua prima struttura nel Paese.

Una meta quanto mai significativa per il brand, che si pone come obiettivo quello di generare valore per la comunità locale e di contribuire al prestigio della destinazione. “Siamo convinti che daremo un grande contributo all’economia del Paese - commenta Olivier Perillat, managing director di Club Med Sudafrica in occasione di Indaba 2024 -. Si tratta di un investimento di oltre 100 milioni di euro, che creerà in via diretta più di 800 posti di lavoro”.

I primi dettagli

Il beach resort – situato sulla costa settentrionale della provincia di KwaZulu-Natal – conterà 342 camere e 66 ville, e includerà una sala conferenze da 500 posti. Il bush resort, invece, sorgerà nel nord dello Zululand e con i suoi 80 lodge sarà un’immersione totale nel mondo dei Big Five.

“Secondo le stime”, prosegue Perillat, “grazie all’effetto Club Med, accoglieremo una media di 20mila 200 ospiti dall’Europa, 1.600 dal Nord e Sud America e 1.300 dall’Asia-Pacifico. Prevediamo anche di dare un contributo al traffico aereo con 23mila arrivi, sia locali sia internazionali sull’aeroporto di Durban, nonché di spingere il segmento Mice con 5-6mila arrivi”.