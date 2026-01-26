Club Med, Bernin nuova ceo mercati Emea

Club Med nomina una nuova ceo per i mercati Emea: si tratta di Charlotte Bernin, che dal 2024 è direttrice per la Francia e il Nord Europa. La nuova nomina va nell’ottica di proseguire il percorso di evoluzione del Med per sostenere le ambizioni di crescita in Europa. Bernin guiderà la performance commerciale e la strategia di sviluppo della business unit sostenendo l’ambizione di Club Med di raddoppiare la propria presenza in queste aree.

Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha scelto di aprire un nuovo capitolo del proprio percorso professionale. Nel corso dei suoi dieci anni in azienda, Anne Browaeys ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell'azienda nei mercati europei.

Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, presidente e amministratore delegato di Club Med. “Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati Emea – dice Maquaire -. Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell'azienda”.