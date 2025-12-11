Nel 2026 il vocabolario del travel cambia pelle e porta con sé nuovi desideri. Club Med, pioniere del Premium All Inclusive, individua sette trend che guidano la domanda italiana: la cooltitude, che trasforma la montagna estiva in rifugio fresco tra benessere e gourmet, con estate in quota in crescita; il kinship escape, viaggio intergenerazionale che unisce nonni e nipoti con servizi dedicati e più attenzione alla sicurezza; lo spafari, safari senza stress con organizzazione chiavi in mano che rende l’Africa più accessibile; il surfari, libertà nomade seguendo le onde e scuole specializzate per sportivi e famiglie; il gig-tripping, partenze costruite attorno a concerti o festival, dove l’evento è il cuore dell’esperienza; le dupe destination, mete alternative e accessibili che offrono qualità senza overtourism, tra autenticità e risparmio; il noctourism, esperienze al calar del sole tra stelle e natura, per un turismo più sensoriale.

I segnali di mercato sono chiari: chi cerca aria, sicurezza e tempo di qualità sceglie resort completi, kids club, programmi live e nuove aperture come il South Africa Beach & Safari. Un turismo che cambia velocemente e chiede valore, cura ed emozione, con un’offerta pronta ad accompagnare stili di viaggio in evoluzione.