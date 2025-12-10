Club Med allunga in Canada. L’operatore punta la sua seconda bandierina nel Paese nordamericano, annunciando l’apertura del Club Med Tremblant, resort di nuova costruzione che sorgerà nel cuore delle Laurentides.

L’indirizzo si andrà ad aggiungere al Club Med Québec Charlevoix, aperto nel 2021, rafforzando il presidio dell’operatore nelle località montane.

“Il Canada continua a essere un mercato chiave nella nostra strategia di crescita in Nord America - ha dichiarato Carolyne Doyon, ceo North America & Caribbean di Club Med -. Con la prossima apertura di Club Med Tremblant, siamo entusiasti di introdurre una nuova destinazione che offrirà un’esperienza di montagna Premium All Inclusive originale - una vacanza immersiva e unica, come quelle che definiscono Club Med da decenni”.

L’accordo

Per la realizzazione del nuovo Club Med Tremblant, Doyon ha firmato lo scorso 5 dicembre un accordo di finanziamento con Rémy BougeonIl, presidente della società di gestione francese Alderan in rappresentanza della SCPI Comète. L’accordo include la firma di un contratto di locazione a lungo termine che consentirà a Club Med di gestire la struttura, oltre a un contratto di costruzione che nomina Club Med come project owner delegato, responsabile dello sviluppo complessivo.

Parallelamente a questi accordi, Alderan, per conto della SCPI Comète, ha acquisito il terreno dalla società di sviluppo immobiliare Brivia, che si concentrerà sul progetto residenziale di condomini nella proprietà adiacente.

“Con questo investimento in Canada, che sarà gestito da Club Med la SCPI Comète, che abbiamo sviluppato due anni fa, compie un passo importante nel suo sviluppo e nella sua strategia di investimento internazionale - ha dichiarato Bougeon -. Siamo orgogliosi che il risparmio delle famiglie francesi possa contribuire a progetti che uniscono piacere, stabilità a lungo termine e rendimenti solidi”.