Bilancio con il più per Club Med, che archivia un anno fiscale molto positivo. Nel 2024, il volume d’affari si è attestato sui 2 miliardi 90 milioni di euro, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’utile operativo dei resort, il risultato netto ricorrente al lordo delle imposte, l’Ebitda e il margine operativo sono rimasti invariati rispetto al 2023.

I dati

La capienza dei resort è aumentata del 5% rispetto al 2023 e a partire da aprile 2024 tutti i resort del gruppo sono diventati Premium o appartengono alla gamma Exclusive Collection.

Sul fronte dei numeri, un dato rilevante riguarda i clienti, che hanno sfiorato il milione e mezzo di unità, registrando un incremento dell’1% rispetto al 2023. Il tasso medio di occupazione delle camere ha raggiunto il 75%, segnando un aumento di 2 punti percentuali per i resort Premium ed Exclusive Collection rispetto al 2023.

Vince la montagna

In linea con il posizionamento Premium e con l’aumento della domanda delle vacanze sulla neve, la tariffa media giornaliera è aumentata raggiungendo i 232 euro, con un incremento del 7% rispetto al 2023 a parità di tasso di cambio.

Un punto fondamentale riguarda poi la montagna, con un aumento del 20% del volume d’affari dei resort di questa tipologia, che procurano il 35% del business globale dell’azienda.

I positivi risultati continuano nel 2025, con le prenotazioni per il primo semestre in crescita del 5,7% e un aumento a due cifre per il secondo semestre, a partire dal 29 marzo.

Il mercato italiano

Per quanto riguarda il mercato italiano, il volume d’affari sui viaggi individuali ha registrato una crescita del 9% rispetto al 2023, mentre il numero complessivo di clienti è cresciuto del 2%. Le hotel night sono salite di 6 punti percentuali, con le destinazioni di lungo raggio che hanno procurato il 65% del business, mentre le mete di corto raggio hanno influito per il 21%.

Sempre per quanto riguarda il nostro mercato, il segmento montagna ha visto una crescita del 24% rispetto all’anno scorso.

Volendo tracciare un bilancio delle mete top, i resort più richiesti dagli italiani sono stati quelli di Kani alle Maldive, Seychelles, Turkoise alle Turks & Caicos, Cefalù, Saint Moritz, Pragelato Sestriere.

Il commento di Giscard d’Estaing

Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med, ha commentato: “Dopo un 2023 da record, Club Med ha continuato il suo forte slancio nel 2024 con un aumento del 7% del volume d’affari e prestazioni eccezionali nei resort di montagna. In un contesto geopolitico difficile, questo risultato sottolinea la forza e la resilienza del modello aziendale di Club Med e la crescente domanda di vacanze premium all-inclusive. Il 2024 ha segnato una pietra miliare importante nella nostra strategia di lusso, supportata dal nostro azionista Fosun, con la completa trasformazione del nostro portafoglio di resort. Il 100% della capacità di Club Med è ora di lusso o super lusso, un lavoro collettivo senza precedenti nel settore alberghiero negli ultimi due decenni. Guardando al futuro, stiamo accelerando i nostri progetti di sviluppo glocal con nuovi resort nel Borneo, in Malesia e in Sudafrica, avviando implementazioni pionieristiche nell’intelligenza artificiale e plasmando una visione strategica per gli anni a venire. La nostra ambizione è rafforzare la nostra leadership di mercato, migliorare costantemente il nostro margine operativo e affermare Club Med come uno dei i marchi di lifestyle globali più iconici”.