Parte la campagna di recruiting internazionale di Club Med per la stagione primavera-estate 2025. L’azienda è alla ricerca di 480 fra Gentils Organisateurs (G.O.) e Gentils Employés (G.E.) tra cui 20 profili per promuovere la gamma Club Med Exclusive Collection e la sua definizione di lusso. In Italia, le posizioni aperte sono 250.

Sono 6 le diverse categorie professionali in cui si effettua la ricerca: Ospitalità, Cucina & Ristorazione, Supporto & Vendita, Infanzia, Benessere, Sport, Arte e Spettacolo.

Le posizioni sono aperte a diversi profili, con o senza titoli, con o senza esperienza. La cosa più importante è condividere i valori dell'azienda: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà.

Per conoscere i candidati vengono organizzate sessioni di recruiting ed eventi in presenza e/o online. In Italia, le prossime sessioni di recruiting in presenza già confermate sono previste a Milano il 9 aprile e online il 3 aprile (in collaborazione con Job Farm). I candidati avranno inoltre l’opportunità di incontrare l’azienda al Job Summit di Roma (28 febbraio) e ad altre fiere le cui date e località saranno comunicate successivamente.

Tutte le comunicazioni relative agli eventi saranno presenti sulla pagina Club Med Jobs Italia .

Le 20 posizioni nei Club Med Exclusive Collection

Per rispondere alle nuove esigenze della sua clientela francese e internazionale, Club Med ha sviluppato una gamma che riflette la propria interpretazione del lusso: Club Med Exclusive Collection. Oggi, Club Med offre questa visione unica, che permette ai suoi clienti di godersi ogni momento senza vincoli, in più di 20 location eccezionali in tutto il mondo (resort, spazi dedicati, ville e chalet e il leggendario veliero a cinque alberi Club Med 2), e in molte altre località future.

“Per sostenere la nostra visione del lusso e la nostra promessa di creare momenti indimenticabili di felicità per i nostri G.M (Gentili Clienti), stiamo cercando di dare voce a quest'arte di vivere unica attraverso la gamma Exclusive Collection: la personalità e il ruolo di ogni G.O e G.E sono al centro dell'esperienza del cliente – dice Sandrine Rossi, vice president Club Med Exclusive Collection -. Per affrontare questa sfida, soprattutto in un ambiente ultra-competitivo, vogliamo accogliere nei nostri team nuovi talenti che incarnino lo spirito Club Med e soddisfino i requisiti della gamma. Oltre a cercare profili con il know-how e i criteri del lusso, attenti ai dettagli che fanno la differenza, stiamo ricercando personalità che coltivino soft skills essenziali in questo settore: eleganza, empatia, curiosità e carisma”.