Club Med alza il velo sul successore di Giscard d’Estaing. Come anticipato nei giorni scorsi da TTG, sarà Stéphane Maquaire a ereditare l’incarico di presidente e ceo di Club Med Holding. La nomina da parte del Cda è avvenuta ieri con effetto immediato.

Stéphane Maquaire dirigerà Club Med Holding da Parigi. Tra i suoi compiti quello di garantire la conservazione dell’identità e dei valori francesi del brand, nonché l’impegno nel portar avanti la strategia attuale, guidando l’azienda verso nuove opportunità.

In quest’ottica, criterio fondamentale per il processo di successione - fa sapere Club Med in una nota - è stato il perseguimento della strategia di espansione internazionale del Gruppo, preservando le sue radici francesi e i valori fondamentali di lunga data.

“Con Stéphane - commenta Xiaoliang Xu, co-coe di Fosun International, presidente di Fosun Tourism Group e presidente di Club Med Holding - abbiamo scelto un leader con una profonda esperienza nel settore dei beni di consumo e un notevole track record internazionale. È la persona ideale per accelerare lo slancio di Club Med e scrivere il prossimo capitolo di questa straordinaria storia. Siamo profondamente grati a Henri Giscard d’Estaing per il suo eccezionale contributo a Club Med nel corso degli anni. La sua leadership e la sua visione strategica hanno dato forma a un modello vincente che incarna il meglio dell’ospitalità e dello stile di vita francesi sulla scena mondiale”.

La carriera

Maquaire porta con sé una solida esperienza di leadership in aziende francesi di livello internazionale e una profonda conoscenza della trasformazione dei marchi premium e del settore immobiliare commerciale. Il nuovo ceo approda nel Med dopo aver ricoperto il ruolo di direttore esecutivo di Carrefour Brasile e America Latina.

“Club Med è un’icona globale, non solo per la sua eccellenza, ma anche per la gioia e il senso di appartenenza che ha regalato a generazioni di viaggiatori, grazie alla passione e alla dedizione senza pari dei suoi team in tutto il mondo. Ma soprattutto, è una cultura, uno spirito, un modo di vivere e di condividere. Sono onorato di avere l’opportunità di guidare questa azienda unica verso il suo prossimo capitolo di successo, nel segno dell’eredità straordinaria lasciata da Henri Giscard d’Estaing”, commenta Maquaire. “Credo profondamente che i valori di Club Med - le sue radici francesi, lo spirito di libertà, la gentilezza, l’inclusione e la cura autentica per le persone - siano oggi più attuali che mai. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi team, tutti i G.O. e i G.E., insieme ai nostri G.M., per ascoltare, imparare, crescere insieme e costruire, come un’unica squadra, il futuro di Club Med”.

Oltre a Stéphane Maquaire, entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione due nuovi membri: Philippe Heim e Takuya Yamada. Heim ha ricoperto ruoli di leadership chiave presso Société Générale, come cfo e vice ceo, e successivamente come presidente del Cda di La Banque Postale, mentre Takuya Yamada, presidente di Idera Capital, la società di gestione patrimoniale dei due resort Club Med in Giappone, ha collaborato strettamente con Club Med negli ultimi anni.