Club Med, nel primo resort in Sudafrica una scuola di surf

Debutterà il 4 luglio il Club Med South Africa Beach & Safari, primo indirizzo dell’operatore francese in Sudafrica, affacciato sulla Dolphin Coast, nel KwaZulu-Natal.

Una proposta che, oltre a rafforzare la presenza del Med nel segmento premium, strizza l’occhio agli amanti del surf.

Il resort ospiterà infatti la prima scuola di surf firmata Club Med. La scuola proporrà agli ospiti lezioni quotidiane in acqua, supervisionate da istruttori professionisti, aperte a partire dai quattro anni.

Il Med propone così un Sudafrica diverso all’insegna del ‘Surfari’, neologismo coniato dal t.o. per un nuovo tipo di esperienza: “Inseguire le onde migliori, esplorare la costa lasciandosi guidare dal vento, fermarsi dove il mare è perfetto e ripartire quando l’oceano cambia ritmo. È uno stato d’animo prima ancora che un’attività, e è esattamente lo spirito che Club Med porta nel suo primo resort sudafricano, destinazione autentica, ancora libera dal turismo di massa, affacciata su uno dei tratti di costa più selvaggi e scenografici dell’oceano Indiano”, spiega l’operatore in una nota.

Per un’esperienza più completa, a circa quattro ore di macchina dal resort si trova il Vikela Safari Lodge: una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore del KwaZulu-Natal, riservata in esclusiva agli ospiti Club Med. Una savana inaspettata, che ospita tutti e cinque i Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo africano.

Il lodge offre 75 tende per famiglie e coppie, con safari guidati ogni giorno accompagnati da ranger esperti. Un’esperienza che si può combinare con il soggiorno al mare: minimo cinque notti al Resort, poi due o tre giorni nello Zululand. La versione più estesa del viaggio prevede anche una tappa a Città del Capo, per chiudere il cerchio su un paese che non finisce mai di sorprende