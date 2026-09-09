Club Med si racconta in modo nuovo con la campagna ‘L’arte del tempo libero’

Un nuovo storytelling per Club Med. L’operatore presenta al mondo ‘L’arte del tempo libero’, campagna di comunicazione globale, che segna un’evoluzione del modo in cui l’azienda racconta la propria identità.

Alla base del nuovo racconto del t.o. francese un’idea di libertà fatta di convivialità e condivisione, in cui il vero lusso è avere tempo libero e poter scegliere come viverlo.

“L’Arte del tempo libero parla un linguaggio che in Italia conosciamo bene: quello della Dolce Vita, di un tempo libero vissuto senza fretta e senza sensi di colpa - commenta Rabeea Ansari, managing director Southern Europe and Emerging Markets di Club Med -. Per noi questa campagna non è solo un nuovo capitolo creativo, ma la conferma di una promessa che Club Med porta avanti da 75 anni: la libertà di scegliere come vivere la propria vacanza, che sia fare tutto o non fare nulla. È questo lo spirito che continueremo a offrire ai nostri clienti anche nei prossimi mesi, tra le novità in arrivo nei Resort italiani e nel Mediterraneo.”

Per dare forma al progetto, Club Med ha scelto l’agenzia Betc al termine di una gara che ha coinvolto diverse realtà creative. Il team ha coinvolto la regista Fleur Fortuné e il fotografo Tom Emmerson, che hanno costruito un immaginario ispirato alla cultura pop, luminoso e giocosamente irriverente, capace di allontanarsi dai codici tradizionali della comunicazione travel e hospitality.

Le scene, ambientate tra le acque di Club Med Punta Cana e sulle piste di Club Med La Rosière, raccontano la libertà di vivere ogni momento di vacanza esattamente come si desidera. A completare la narrazione, una colonna sonora originale di ispirazione rétro e una sensibilità tipicamente francese.